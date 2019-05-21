Müftülükten Hafız Öğrencilere İftar Yemeği

Çukurova İlçe Müftülüğü 'ne bağlı Yatılı Hacı Hüseyin Bilen Kız Kuran Kursu ve M. Ali Baytan Erkek Kur'an kursunda hafızlığa hazırlanan ve hafızlık öncesi eğitim alan öğrenciler Türkiye Diyanet Vakfı Çukurova Şubesinin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldiler.

İftar proğramına Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün,Emekli Müftu Mehmet Barış , Daire çalışanları, Diyanet Vakfı üyeleri,Kuran Kursu Öğreticileri ve hafız öğrenciler katıldı...

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