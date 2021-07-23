Müftü Yıldırım'dan, Başkan Yıldırım'a teşekkür
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Müftü Yıldırım'dan, Başkan Yıldırım'a teşekkür

Müftü Yıldırım'dan, Başkan Yıldırım'a teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Kurban Bayramında araç ve ekipman desteğinden dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Kurban Bayramında araç ve ekipman desteğinden dolayı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür etti.

Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım vekaletle kurban kesim organizasyonunda araç ve ekipman desteği veren Belediye Başkanı İskender Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı. Müftü Yıldırım, "Türkiye Diyanet Vakfı Gölbaşı Şubesi 2021 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonunda araç ve ekipman desteklerinden dolayı, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ekibine, din görevlilerimize ve gönüllü çalışanlarımıza gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür eder hayırlı bayramlar dileriz" dedi. - ADIYAMAN

Müftü Yıldırım'dan, Başkan Yıldırım'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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