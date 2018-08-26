Müftü Çetin İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İl Müftüsü Çetin İliç ve Kemaliye ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak İliç İlçesini ziyaret eden Müftü Çetin ilçede yürütülen din hizmetleri konusunda bilgi aldı. Ardından Kemaliye İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Çetin din görevlileri toplantısına katıldı. Toplantıda görevlilere hitap eden Çetin din hizmeti sunarken dikkat edilmesi gereken hususların yanında, kendilerini yenileme, bilgi birikimlerini artırıp tebliğ ve irşat görevini yaparken donanımlı olmanın önemine vurgu yaptı. İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin daha sonra İlçe Belediye Başkanı Mustafa Haznedar'ı makamlarında ziyaret ederek ilçede sunulan hizmetler konusunda bilgiler aldı. - ERZİNCAN