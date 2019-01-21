Müftü Çetin, Engelli Vatandaşlara Ziyaretlerde Bulundu

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, engelli koordinatörü Fatih Karakaş ve birlikte bir ekiple beraber, kurumda görev yapan ve ailesinde engelli bulunan personelin ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler esnasında engelli vatandaşların hal ve hatırlarını soran ve kendileriyle birebir ilgilenen Müftü Çetin, Allah'tan şifa ve sağlık dileyerek dualar etti ve onların da dualarını talep etti. Müftü Çetin "Ziyaretlerimiz esnasında gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla ifade etmemiz gerekirse; engelli hastası bulunan bütün ailelerimiz, onların bu durumunu kabullenmiş, bu durum karşısında sabretmeyi ve onlara hizmet etmeyi kendilerine vazife addetmiş ve bunu severek yapmaktadırlar. Ben kendilerine Cenab-ı Allah'tan sabır ve mükafatlar diliyorum" dedi.

"Hakikatte her insanın bir engelli adayı olduğunu ve asıl engelin gönüllerde ve kafalarda olmaması gerektiğini" ifade eden Müftü Çetin, "Engelli kardeşlerimizin daima yanında olacağız. Hizmetlerimizi onlara da tanıtacak, onların yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmaya çalışacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA