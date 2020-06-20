Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, güvercin uçururken yakalandı
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Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, güvercin uçururken yakalandı

KONYA'da adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet ve 12 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuri Yaman (43), güvercin uçururken yakalanarak, gözaltına alındı.

Müebbet ve 12 yıl hapse mahkum cezaevi firarisi, güvercin uçururken yakalandı
20.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:27

KONYA'da adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet ve 12 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuri Yaman (43), güvercin uçururken yakalanarak, gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'kasten ve tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuri Yaman'ın, Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ndeki müstakil bir evde olduğunu belirledi. Hemen adrese giden polis ekipleri, Yaman'ı, çevresinde güvenlik tedbiri aldığı evin bahçesinde, güvercin uçururken yakalayarak, gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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