Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe girişinde ortak trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik'in de katıldığı uygulamada sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılarak kemerini takan sürücülere teşekkür edildi.

Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleştirilen denetime Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürü Mesher Şimşek katıldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücüleri ile araçtaki yolculara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Ayrıca araç sürücülerine içinde çeşitli hediyeler ile bilgilendirici broşürler bulunan çantalar hediye edildi.

Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Mudurnu ve Yeniçağa'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

BAHÇELİEVLER D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK TAMAMEN DURDU

 ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

ZEYTİNBURNU'NDA 2 DAKİKALIK 'HAYALET GÖSTERGE' HIRSIZLIĞI KAMERADA

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title