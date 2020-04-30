Mudurnu-Nallıhan yolu ulaşıma açılıyor

Heyelan nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan Mudurnu - Nallıhan kara yolu cumartesi günü ulaşıma açılacak.

Heyelan nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan Mudurnu - Nallıhan kara yolu cumartesi günü ulaşıma açılacak.

Karların erimesi ve etkili olan sağanağın ardından 6 Şubat'ta Mudurnu Nallıhan kara yolu Aynalıkaya mevkinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalarda son aşamaya gelindi ve cumartesi için hazırlıklar tamamlandı.

Öte yandan Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin de Mudurnu Aynalıkaya'da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA