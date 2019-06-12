Mudurnu Kaymakamı Kaya göreve başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine kaymakam olarak atanan Özgür Kaya, görevine başladı.

Makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Kaya, kendisini ziyaret edenlerle tanıştı.

Açıklamasında, ilçede görev yapan herkesle uyum içinde çalışacaklarını belirten Kaya, "Vatandaşların huzur ve güven içinde hiçbir problem yaşamadan sorunlarını çözmeye çalışalım. Birlikte çalıştığımız zaman hiçbir sorun kalmaz." dedi.

Daha sonra ilçede 14-16 Haziran'da yapılacak olan Off-Road etkinlik alanını ziyaret eden Kaya, burada inceleme yaparak görevlilerden bilgi aldı.

Kaya, son olarak ilçedeki mahalle kıraathanelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA