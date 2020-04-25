Mudurnu Halk Ekmek Fabrikası özelleştirildi Bolu'da, Mudurnu Belediye Başkanlığı, Halk Ekmek Fabrikasını özelleştirdi.

Bolu'da, Mudurnu Belediye Başkanlığı, Halk Ekmek Fabrikasını özelleştirdi.

Mudurnu Belediyesi, halkın ekmeğe daha rahat ve kolay ulaşabilmesi için ilçede belediye bünyesinde faaliyetini sürdüren halk ekmek fırınını özelleştirme kararı aldı.

Fabrikada daha önce de ekmek üretimini yapan Hakkı Yiğit, Ergün Kırmızıöz, Barış Kocabay ve Sadettin Sarıkaya yapılan ihaleye girerek, kazandı.

İlçede ekmek üretiminin, bundan sonraki süreçte, ihaleyi kazanan 4 kişi tarafından belediye kontrolü altında yapılacağı öğrenildi.

Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhale ile halk ekmek fırınımızı encümen kararı ile satışa sunduk. Her şey belediye kontrolünde olacak. Ekmek gramajlarını belediye belirleyecek. Sadece satış konusunda onlar çalıştıracaklar. Bize kira ödeyecekler." dedi.

Kaynak: AA