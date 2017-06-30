Mudurnu 16. Uluslararası Ipekyolu Kültür Sanat Turizm Festivali

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Mudurnu Uluslararası İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali, düzenlenen törenle başladı.



Hükümet konağı önündeki törende yapılan "esnaf duası"nın ardından bando eşliğinde yürümeye başlayan protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.



Tören, pazar yerinde oluşturulan festival çarşısının açılışı ve protokol konuşmalarıyla devam etti.



Bolu Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, 28 yıl önce Mudurnu'da kaymakamlık yaptığını anlatarak, "Mudurnu'ya hayran olduğum iki konu var. Birincisi esnaf duası, ikincisi tarihi doku. Gözlerimi kapatıyorum, elektrik direklerini yok sayıyorum, devlet binalarını yok sayıyorum, kendimi Osmanlı döneminde sanıyorum. Gelen turistin burada ağırlanabilmesi için bu yok saydığım şeylerin düzeltilmesi lazım." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen halk oyunları ekipleri ve Mudurnu Kick Boks Takımı davetlilere gösteri yaptı, resim ve gravür sergileri ile ahşap oyma ve yakma sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.



Pazar günü sona erecek festivalde, gösteriler, konserler, güreş müsabakaları, tahta araba yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.