Müdürler, İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veriyor
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Müdürler, İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veriyor

14.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:32
Müdürler, İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veriyor

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları devam ediyor.

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumları devam ediyor. Başkanlığını İl Genel Meclisi Başkan Vekili Ramazan Aydemir'in yaptığı bütçe toplantılarının bu haftaki oturumlarında Çavdarhisar İlçe Özel İdare Müdür V. İsmail Kaynar, Emlak ve İstimlak Müdürü Necati Derin, Ruhsat ve Denetim Müdürü Yusuf Ömür, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Emeti Ertan, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sibel Erol, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinden Uzman Abdullah Kınık, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, Aslanapa İlçe Özel İdare Müdür V. Süleyman Savaş Kılıçarslan, İl Kültür ve Turizim İl Müdürü Zekeriya Ünal, Şaphane İlçe Özel İdare Müdürü Recep Yalçın hazırladıkları sunumlarla yapılan çalışmalar hakkında İl Genel Meclis üyelerine ayrıntılı bilgiler verdiler.

Yapılan sunumların ardından gündemdeki konuların görüşülüp karara bağlanmasının ardından bütçe oturumları sona erdi.

2 Kasım Pazartesi günü başlayan bütçe görüşmeleri 27 Kasım Cuma günü son bulacak. - KÜTAHYA

Müdürler, İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veriyor
Müdürler, İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veriyor
Müdürler, İl Genel Meclisi üyelerine bilgi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 10:38:04. #1.14#
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