Müdür Yılmaz Kursları İnceledi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, halk eğitim merkezinde yer alan atölyeleri gezerek kursiyerlerden tarafından yapılan ürünleri inceledi.

Kahta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli kursların verildiği kursları inceleyen Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz, meslek edinmeye yönelik olarak düzenlenen kurslara katılan kursiyerler ile sohbet etti.

Halk Eğitim Merkezince yaklaşık 83 kursun açıldığını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, "Halk Eğitim Merkezimizde, el sanatları, resim, bilgisayar, kalorifer ve doğal gaz ateşçiliği gibi alanlarda sürekli kurslar düzenleniyor. Talep olması durumunda ilgili alanda her zaman kurs düzenlenebilir" dedi.

Halk eğitim merkezi bünyesinde, birçok eğitimcinin görev yaparak, her yaştan kursiyerlere bilgi aktardığını söyleyen Şube Müdürü Abdurrahman Yılmaz,"Halk Eğitim Merkezi değişik fikirlerin harmanlandığını vakti zamanında okul okuma fırsatı bulamayanlar için de altın değerinde olan bir kurumumuz. Meslekler başta olmak üzere yabancı dil, üniversiteye hazırlık, müzik, resim, el sanatları ve bilgisayar gibi burada adını sayamayacağımız çeşitli alanlar üzerine eğitim vererek donanımlı insan yetiştiriyor. Günün çeşitli saatlerinde, çalışan insanlar için zaman ayarlaması yapabilmesi, verdiği hizmetlerdeki kolaylığın diğer adıdır. Eğer ki bir vatandaşımız, kendisine uygun olduğunu düşündüğü bir alanda, eğitim almayı düşünüyorsa, Halk Eğitim Merkezi onun için ideal bir yerdir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA