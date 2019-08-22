Müdür Aşık, ilçe yollarında devam eden çalışmalar incelendi

22.08.2019 11:35

Karayolları 14. Bölge Bölge Müdürü Mehmet Aşık, Kütahya ilçelerinde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceledi.



Tavşanlı-Domaniç, Hisarcık-Gediz, Abide-Simav, Abide-Uşak, Simav-Gölcük, Hisarcık-Emet, Emet şehir geçişi, Emet-Tavşanlı, Emet-Çavdarhisar ve Gediz-Altıntaş yollarındaki çalışmaları yerinde inceleyen Aşık, yol çalışmaları hakkında istişarelerde bulundular.



Yeni göreve başlayan Bölge Müdürü Mehmet Aşık'ın bölgeyi tanıma ve yapılan çalışmaları yerinde inceleme gezilerinin Emet adına oldukça olumlu geçtiğini belirten AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Tavşanlı yolunda 3 firma çalışmalarına devam ederken, Çavdarhisar yolunda bu sezon Örencik geçişinin tamamlanması ile çalışmaların devam edeceğini, Emet çevre yolunda ise yapım çalışmalarının bu hafta hızlanacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA