Mudanya'ya geliş yönündeki cadde 15 gün trafiğe kapatılacak - Haberler
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Mudanya'ya geliş yönündeki cadde 15 gün trafiğe kapatılacak

AA / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya'ya geliş yönündeki cadde 15 gün trafiğe kapatılacak

Mudanya ilçesinde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen Hacıbaba Cami'nin minaresinin yıkım çalışmaları dolayısıyla Bursa Asfaltı Caddesi'nin ilçeye geliş yönü, 15 günlüğüne trafiğe kapatılacak.

BURSA (AA) - Mudanya ilçesinde, ağır hasarlı olduğu tespit edilen Hacıbaba Cami'nin minaresinin yıkım çalışmaları dolayısıyla Bursa Asfaltı Caddesi'nin ilçeye geliş yönü, 15 günlüğüne trafiğe kapatılacak.

Bursa Asfaltı Caddesi Demirhane mevkisindeki caminin minaresinin ağır hasarlı olduğu tespit edilerek, kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi.

8 Kasım'da başlayacak yıkım dolayısıyla caddenin Mudanya'ya geliş yönü, 15 günlüğüne kapatılarak, trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacak.

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri
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