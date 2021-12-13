Mudanya'nın kırsal mahallelerine okul öncesi etkinlik setleri dağılıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca ana sınıfına gidemeyen öğrencilerin okul öncesi etkinlik yapmalarını sağlayacak "Benim Oyun Sandığım" adlı projenin pilot illerinden olan Bursa'nın Mudanya ilçesinde kırsal mahallelere dağıtımına başlandı.

Mudanya Güzelyalı Anaokulunun üstlendiği eğitim materyallerinin kırsaldaki dağıtımı Mirzaoba Mahallesi'nde yapıldı.

İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun ile Mudanya Güzelyalı Anaokulu Müdürü Burhan Taşdemir ve öğretmen Evrim Şengül'ün katılımıyla içinde 25 parça eğitim materyalinin olduğu oyun sandıklarını çocukların evlerine ulaştırdı.

Eğitim materyallerin yanı sıra aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocuklarıyla iletişimi ve bağını destekleyecek mesajların da olduğu sandıkta çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı takvim de verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Terzi, ana sınıfına gidemeyen öğrencilerin bir nebze de olsa okul öncesi etkinlikleri yapmalarını sağlayacak materyaller sayesinde, görevlendirilen ana sınıfı öğretmeni tarafından her ay öğrencilerin takip edilerek evlerine gitmek suretiyle kısa süreli eğitimler ve ev çalışmaları hazırlayarak örnek uygulamaları birlikte yapacaklarını bildirdi.

Terzi, anaokuluna gidemeyen çocukların bu çalışmalarla ilkokula hazırlıklı başlayacağını ifade etti.

AA / Yavuz Gerçekçi - Son Dakika Haberleri

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