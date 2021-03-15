Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı Projesi"nde kablosuz ağ hizmeti verilen mahalle sayısı 15'e yükseldi
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Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı Projesi"nde kablosuz ağ hizmeti verilen mahalle sayısı 15'e yükseldi

15.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:39
Mudanya'da

Mudanya Belediyesinin internete erişim imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak için hayata geçirdiği "Eşit Eğitim Ağı Projesi"nden faydalanan mahallelerin sayısı artırıldı.

Mudanya Belediyesinin internete erişim imkanı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak için hayata geçirdiği "Eşit Eğitim Ağı Projesi"nden faydalanan mahallelerin sayısı artırıldı.

Belediye, bilgisayar ve internet erişimine destek olmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında 6 mahalleye verdiği internet hizmetinin sayısını 15'e çıkardı.

Mudanya genelinde park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet altyapısı sayesinde öğrencilerin, wi-fi seçeneğinden "Eşit Eğitim Ağı"na bağlanarak ücretsiz faydalanabileceği bildirildi.

Bir ay içinde tamamlanması beklenen proje kapsamında, mevcutta bulunan verici sayısını artırılarak ilçenin en uzak noktasına kadar ulaşılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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