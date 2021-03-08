Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates
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Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates

08.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:06
Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates

Mudanya Belediyesi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ürünü elinde kalan çiftçiden aldığı 80 ton patatesi, Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıyor.

Mudanya Belediyesi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ürünü elinde kalan çiftçiden aldığı 80 ton patatesi, Zeytin Dalı birimine kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırıyor.

Mudanya Belediyesi, pandemi sürecinde zor durumda kalan çiftçiye destek olurken, aynı zamanda Mudanyalıların da yüzünü güldürüyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle dayanışma ağını her geçen gün büyüten Mudanya Belediyesi, daha önce çiftçiden aldığı soğanın ardından Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ürünü elinde kalan çiftçiden aracısız olarak aldığı yaklaşık 80 ton patatesi de Zeytin Dalı birimi aracılığıyla Mudanyalılara dağıtmaya başladı. Zirai üretime destek vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu zor günlerde çiftçimize ve vatandaşa bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize. Toplamda 80 ton patatesi Mudanyalıların sofrasına ulaştıracağız. İkinci 40 ton patatesimiz de sevkiyata hazır durumdadır. Mudanyalıların, sağlıklı gıdaya adil bir şekilde ulaşmaları için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Tarım üretiminin sürdürülebilir olması için yerel üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Türkyılmaz, belediye olarak dayanışma ruhuyla hareket ettiklerini ifade etti. - BURSA

Mudanya Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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