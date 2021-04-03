Mudanya Belediye Meclisinde yeni dönem encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya Belediye Meclisinde yeni dönem encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi

Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel
Mudanya Belediye Meclisinde yeni dönem encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi

Mudanya Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.

Mudanya Belediyesinin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başkanlığında yapıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezinde toplanan meclis, nisan ayının ilk oturumunu seçim gündemiyle açtı. Meclis 1. Başkan Vekili Ergül Batman, 2. Başkan Vekili Selahattin Avcı olurken, Ozan Eroğlu, Ergül Batman ve Neslihan Erdeniz encümen üyeliğine seçildi. Toplantıda ayrıca Mudanya Belediye Meclisinde 3'er kişiden oluşan 10 ayrı ihtisas komisyonları da parti gruplarınca sunulan üye önerileriyle gizli oylamayla belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mudanya Belediye Meclisinde yeni dönem encümen ve ihtisas komisyonları belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 09:35:38. #1.16#
title