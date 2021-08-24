Mudanya 3. Kitap Fuarı'nda sahne ve çocuk gençlerin
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Mudanya 3. Kitap Fuarı'nda sahne ve çocuk gençlerin

Mudanya 3. Kitap Fuarı'nda sahne ve çocuk gençlerin
Bültenler - Haberler | Güncel

Mudanya Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi işbirliğiyle düzenlenen Mudanya 3. Kitap Fuarı, Mütareke Meydanı'nda gazeteci, yazar, akademisyen, müzisyen ve oyuncuları Bursalılarla buluşturmaya devam ediyor.

"Gençlik ve Gelecek" temasıyla düzenlenen fuarın dördüncü gününde sahne çocukların ve gençlerin oldu. Öğretmen-yazar Çiler Çelikler ile "Haydi bir dilek tut" isimli atölyede çocuklar hayallerini kağıda döktü. Mütareke Meydanı'nda oyunlar oynayan çocuklar, nasıl bir dünya hayal ettiklerini anlattı.

TİYATRO, EDEBİYAT, SÖYLEŞİ BİR ARADA

Fuar kapsamında Ekim Sanat Atölyeleri'nin playback tiyatrosu "Olay var" Mütareke Meydanı'nda tiyatro severlerle buluştu. Ateş İlyas Başsoy, Ümit Alan, Berkant Gültekin "Hakikat Sonrası Çağda İletişim ve Gazetecilik", Ercan Kesal ve Barış İnce "Sanat ve Edebiyat", Müge Koçak, Esmahan Devran İnci, Ayşe Özlem İnci, Dileda Arslan'ın moderatörlüğünde "Öyküde Duvarlar, Kapılar, Yollar, Kadınların Geleceğe Yolculuğu" oturumunda söyleşti. Yazarlar söyleşilerin ardından imza stantlarında okurlarının kitaplarını imzaladı.

Kaynak: Bültenler

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