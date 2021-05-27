Mucize Doktor yeni bölüm canlı yayın HD izle! Mucize Doktor 64. bölüm full izle! Mucize Doktor Final. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MUCİZE Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali'nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır. Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur. Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu imkansıza yakın bir görevdir. Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür?

DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır. Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE (20.00)

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

