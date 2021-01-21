Mucize Doktor "Vuslat" kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? Zerrin Tekindor kimdir ve nereli? Zerrin Tekindor evli mi? Zerrin Tekindor'un oğlu kim?
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Mucize Doktor "Vuslat" kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? Zerrin Tekindor kimdir ve nereli? Zerrin Tekindor evli mi? Zerrin Tekindor'un oğlu kim?

21.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:32
Mucize Doktor

Perşembe günleri FOX TV ekranlarına gelen Mucize Doktor'a yeni gelen doktor çok konuşuldu! Ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'dan Mucize Doktor sürprizi geldi! İzleyenler, Mucize Doktor "Vuslat" kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? Zerrin Tekindor kimdir ve nereli? merak ediyor... İşte tüm detaylar!

Ünlü tiyatro, dizi ve film oyuncusu Zerrin Tekindor, FOX TV'nin çok izlenen doktor dizisi Mucize Doktor'a Vuslat karakteriyle dahil oldu! Yer aldığı tüm projelerde dikkatleri üzerine çeken ve güzelliğiyle de büyüleyen Zerrin Tekindor, ekranlar karşısında merak edildi. Peki, Mucize Doktor "Vuslat" kimdir? Zerrin Tekindor kaç yaşında? Zerrin Tekindor kimdir ve nereli?

ZERRİN TEKİNDOR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zerrin Tekindor, 5 Ağustos 1964 yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ferin ve Zerrin isminde kız kardeşleri vardır. Kız kardeşi Ferrin batman ünlü diyetisyendir. Tekindor, Türk ressam ve tiyatro oyuncusu kimliğiyle dikkat çekmektedir. 1964 yılında Burhaniye'de doğan Zerrin Tekindor, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır.

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 1985 yılında Devlet Tiyatrosunda göreve başlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda oynamıştır. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan Zerrin Tekindor, İstanbul'da da, Müfettiş, Dünyanın Ortasında Bir Yer ve Vahşet Tanrısı adlı oyunlarda rol almıştır. 2004 yılında Müfettiş adlı oyundaki Anna Andreyevna rolü ile, 2010 yılında Vahşet Tanrısı adlı oyundaki Annette Reille rolü ile ve 2014 yılında Kim Korkar Hain Kurttan adlı oyundaki Martha rolü ile 3. kez Afife Tiyatro Ödülüne layık görülmüştür.

2012 yılında Oyun Atölyesi prodüksiyonu olan Antonius ile Kleopatra oyununda Haluk Bilginer ile beraber oynamıştır. Oyun, Globe to Globe festivali kapsamında Londra Shakespeare's Globe tiyatrosunda sahnelenmiştir. Oyun Atölyesi'nda birçok oyunda yer alan Zerrin Tekindor Haluk Bilginer birlikteliği bittikten sonra tiyatrodan da ayrılmıştır.

Bir yanda tiyatro kariyerini sürdürürken, 1990-1994 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Resim Bölümü'ne özel öğrenci olarak devam eden sanatçı, Halil Akdeniz Atölyesi'nde öğrenim görmüştür. Bu bölüme eğitmen olarak davet edilen Mehmet Güleryüz ve Bedri Baykam Atölyelerinde çalışmıştır. Çok sayıda yapıtı özel koleksiyonlarda bulunan sanatçı, günümüze kadar on altı adet resim sergisi açmıştır.

Eski eşi Çetin Tekindor ile evliliğinden Hira adında bir oğlu olan Zerrin Tekindor, çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir. Zerrin Tekindor, boşandıktan sonra da Tekindor soyadını kullanmaya devam etmiştir.

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