: Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez, oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor

21.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:34

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı 'Ali Vefa' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Taner Ölmez'in, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evleneceği iddia edildi.

ÇEŞMİOĞLU'NU İSTEMEYE GİDECEK

TV100'de yer alan habere göre, Taner Ölmez, bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'ya evleniyor. Başarılı oyuncu, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek. Çiftin ne zaman nikah masasına oturacağı ise henüz merak konusu.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ece Çeşmioğlu, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Oyunculuk hayatına 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisinde oynayarak başladı.

2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini oynadı. Dizinin başrollerinde Songül Öden, Kıvanç Tatlıtuğ, Ekrem Bora, Güngör Bayrak, Laçin Ceylan, Tarık Ünlüoğlu oynadı.

2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı. Dizede Emre Kınay, İclal Aydın, Öner Erkan, Tekin Akmansoy, Bahar Yanılmaz, Halit Akçatepe gibi oyuncular oynadı.

Temmuz 2015 yılında Kanal D ekranlarında başlayan "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Ece Çeşmioğlu, Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.

Ece Çeşmioğlu'nun rol aldığı diziler

Söz/ Melisa - 2019

Yuvamdaki Düşman/ Ceren – 2018

Yüz Yüze/ Zeynep – 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem/ Atike Sultan – 2016

Kalbim Yangın Yeri/ Sevda Günsoy – 2016

Yaz'ın Öyküsü/ Yaz – 2015

Öyle Bir Geçer Zaman ki/ Ayça – 2012 – 2013

Firar/ Bahar – 2011 – 2012

Eyvah Halam/ Asya – 2008

İki Aile/ Ceren Karaman – 2006 – 2008

Gümüş/ Hilal – 2005

Nehir – 2005

Çocuğun Var Derdin Var – 2004

Haber Videosu