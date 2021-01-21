Mucize Doktor 'Selvi' kimdir? Bihter Dinçel kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Selvi karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Selvi kimdir, gerçek adı nedir? Bihter Dinçel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Selvi karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Selvi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Selvi (Bihter Dinçel) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Selvi (Bihter Dinçel) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR SELVİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Selvi karakterini "Bihter Dinçel" canlandırmaktadır.

BİHTER DİNÇEL KİMDİR?

Bihter Özdemir Dinçel (12 Mart 1982, Diyarbakır), Türk oyuncu.

Ege Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur. Asıl işi tiyatroculuk olan Bihter Özdemir, Avrupa Yakası adlı dizideki "Zeynep Hacer Aksoy" karakteri ile ün yapmıştır. BKM Mutfak'ta yetişmiştir. Ülkü Erakalın'ın yazıp yönettiği "Dudaktan Kalbe" isimli filmde oynamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda 5 yıl boyunca görev yapmıştır. Kendi yazdığı "Hiç", "Bak bir bulut ağlıyor" ve tek kişilik "Ayna Ayna" oyunları ile "Evcilik" oyununda rol almıştır. "Ayna Ayna" İzmir ve İstanbul'da çok kez sahnelenmiştir.

2007 yılında Avrupa Yakası'nda Zeynep rolünü oynayan Bihter Özdemir, Haziran 2008 yılında oyuncu Savaş Dinçel'in sahne tasarımcısı olan oğlu Barış Dinçel ile evlenmiştir. Çeşitli dergilerde deneme ve makaleleri yayımlanan Özdemir'in iki de reklam filmi çalışması bulunmaktadır (İstikbal Mobilya ve Fortis Bank).

2009 yılından bu yana Geniş Aile'de Nazan karakterini canlandırmıştır. 2011 yılında Yağmur Ali adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. Birçok tiyatro oyununu sahnelemeye devam etmektedir (Manik Atak).

ROL ALDIĞI DİZİLER

2007 : Dudaktan Kalbe : Makbule

2007 : Avrupa Yakası : Zeynep Hacer Aksoy

2008 : Karamel : Nesrin

2008 : Kollama : Feyza

2009 : Haneler : Bihter

2009 : Geniş Aile : Nazan

2013 : Ali Ayşe'yi Seviyor : Gülnihal

2014 : Galip Derviş : Yasemin Çelen (Konuk Oyuncu)

2014 : Kertenkele : Hale

2017 : Bana Sevmeyi Anlat : Suzan Giray

2018 : Tehlikeli Karım : Hande Boztepe

2019 : Mucize Doktor : Selvi Hemşire