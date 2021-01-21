Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor 46. yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor yeni bölüm izle!

Mucize Doktor dizisi Fox TV'nin yayınlandığı ilk günden beri izleyici kitlesini kazanmış dizilerinden biridir. Baş rollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Fırat Altunmeşe ve Seda Bakan gibi oyuncuların paylaştığı Mucize Doktor dizisi bu hafta 46. bölümüyle ekranları karşısında olacak. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor bu hafta 46. bölümüyle ekranların karşısında olacak. Yayınlandığı ilk günden beri seyirci kitlesini kazanmış olan dizi, bu sezonunu en çok izlenen dizilerinden biri. Baş rollerini Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Onur Tuna ve usta oyuncu Reha Özcan gibi isimlerin paylaştığı dizi, otizimli bir genç olan Ali Vefa'nın mucizevi bir şekilde doktor olması ve bu tıpta farklılıklarını kullanarak başarılı olmasını konu alır.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Mucize Doktor 46. bölümüyle bu hafta da Fox TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Bu hafta da seyircilerin merakla beklediği Mucize Doktor 46. Bölümü Perşembe günü 20:00'da FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR 45. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi tarihindeki ilk yüz nakli ameliyatına hazırlanmaktadır ve vakanın sonunda hastanede tek bir asistan kalacaktır. Ama bu sefer asistanlar hocalarından gizli başka bir yöntem denemeye karar verirler. Diğer taraftan Ferman vaka nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimini çoktan yapmıştır. Ama bütün dengeleri değiştiren hiç beklenmedik biri Ezo olur. Hastaneye gelen ve durumun vahametini gören Ezo, son çare gizemli birini arar.

MUCİZE DOKTOR 45. BÖLÜM İZLE!

MUCİZE DOKTOR 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 46. Bölüm fragmanı yine oldukça heyecanlı olacak gibi görünüyor! Perşembe akşam 20:00'da FOX TV'de yayınlanacak olan Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı!

MUCİZE DOKTOR 46. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 46. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 46. BÖLÜM 3. FRAGMANI İZLE!