Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragman izle!
Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mucize Doktor 40. yeni bölümüyle 3 Aralık 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'da geçen haftaneler yaşandı?
Ali'yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler. Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman'la Ali'yi şaşkına çevirir. Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman'ı sıkıştırmaya başlar. Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı'nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar. Günün sonunda Berhayat Hastanesi'nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır. Mucize Doktor 39. bölüm izle.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...
Mucize Doktor Konusu
Mucize Doktor dizisinde, abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen savant sendromlu Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.
Mucize Doktor Oyuncular
Doktor Ali Vefa - Taner Ölmez
Beliz Boysal - Hazal Türesan,
Demir - Fırat Altunmeşe
Açelya - Hayal Köseoğlu
Kıvılcım - Özge Özder
Tanju Korman - Murat Aygen
Selvi - Bihter Dinçel
Güneş - Korhan Herduran
Damla - Merve Dizdar Adil
Erinç - Reha Özcan
Ferman Eryiğit - Onur Tuna
Nazlı Gülengül - Sinem Ünsal