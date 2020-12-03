Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragman izle!
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Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragman izle!

03.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:17
Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragman izle!

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE 39. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor 40. yeni bölümüyle 3 Aralık 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'da geçen haftaneler yaşandı?

Ali'yi süratle kaybettiğini hisseden Nazlı, ona son bir teklifte bulunur ve birlikte ilişkilerini kurtarmak için yeni bir yol denemeye karar verirler. Diğer taraftan durumu bütün müdahalelere rağmen kötüleşmeye devam eden bir hasta, Ferman'la Ali'yi şaşkına çevirir. Yeni bir cerrahi şefi seçmeye zorlanan ve ekipten birinin bir hata yaptığından şüphelenen Tanju, Ferman'ı sıkıştırmaya başlar. Bütün bunlar olurken Ali, Nazlı'nın hatırı için kendini hiç olmadığı kadar zorlar. Günün sonunda Berhayat Hastanesi'nde kozlar tekrar paylaşılır. Ama hiç kimse tam aradığını bulamayacaktır. Mucize Doktor 39. bölüm izle.

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Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragman izle!

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

Mucize Doktor Konusu

Mucize Doktor dizisinde, abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen savant sendromlu Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

Mucize Doktor Oyuncular

Doktor Ali Vefa - Taner Ölmez

Beliz Boysal - Hazal Türesan,

Demir - Fırat Altunmeşe

Açelya - Hayal Köseoğlu

Kıvılcım - Özge Özder

Tanju Korman - Murat Aygen

Selvi - Bihter Dinçel

Güneş - Korhan Herduran

Damla - Merve Dizdar Adil

Erinç - Reha Özcan

Ferman Eryiğit - Onur Tuna

Nazlı Gülengül - Sinem Ünsal

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