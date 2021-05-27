Mucize Doktor final mi yapacak? Mucize Doktor bitiyor mu?
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Mucize Doktor final mi yapacak? Mucize Doktor bitiyor mu?

Mucize Doktor final mi yapacak? Mucize Doktor bitiyor mu?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'u fragmanını izleyenler Mucize Doktor final mi yapacak ve Mucize Doktor bitiyor mu sorularının yanıtlarını araştırdı. Peki, Mucize Doktor final mi yapacak? Mucize Doktor bitiyor mu?

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği Fox TV dizisi Mucize Doktor, sürpriz bir kararla final yapıyor. Peki, Mucize Doktor neden final yapıyor? Mucize Doktor final mi yapacak?

MUCİZE DOKTOR FİNAL Mİ YAPACAK?

Diziye imza atan MF Yapım, sosyal medya üzerinden "Mucize Doktor neden final yapıyor?" sorusu şöyle yanıtladı:

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle..."

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜM KONUSU NE?

MUCİZE Yola çıktığından beri hayalini kurduğu hemen her şeyi elde eden Ali'nin önünde şimdi son bir engel vardır; o da baba olmaktır. Ali ve Nazlı bu dev kararla bocalarken Ali çocukluk zorbalarından birini yıllar sonra karşısında bulur. Ali yeni hayatına başlamadan önce abisinin kaybı ve geçmişiyle son kez yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu imkansıza yakın bir görevdir. Ali sonunda yapabileceklerinin sınırına mı gelmiştir? Yoksa bu hayatta her şey mümkün müdür?.

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