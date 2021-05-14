Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu?

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor final mi oluyor? sorusu son zamanlarda en çok aratılan konulardan biri oldu. Dizinin başrollerinden olan Taner Ölmez'in çok yorulduğu ve devam etmek istemediği konuşuluyordu. Peki, Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fox TV'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor final mi oluyor? sorusu son zamanlarda en çok aratılan konulardan biri oldu. Dizinin başrollerinden olan Taner Ölmez'in çok yorulduğu ve devam etmek istemediği konuşuluyordu. Peki, Mucize doktor final mi oluyor? Mucize Doktor bitiyor mu? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik. Son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FİNAL Mİ OLUYOR?

Kanal D'nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor 'un ekranlara veda haberi ile gündeme geldi. Reyting rekortmeni dizinin sosyal medya hesabından Mucize Doktor'un 64. Bölümde ekranlara veda edeceği duyuruldu. İşte o açıklama!

"Otizmli bireylerin, hepimiz gibi hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa'mız büyüdü, gelişti hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. Bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle… " sözleriyle Mucize Doktor' un ekranlara veda edeceği duyuruldu.