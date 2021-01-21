Mucize Doktor dizisi 'Nazlı Gülengül' kimdir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Nazlı Gülengül karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Nazlı Gülengül kimdir, gerçek adı nedir? Sinem Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Nazlı Gülengül karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Nazlı Gülengül kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Nazlı Gülengül (Sinem Ünsal) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Nazlı Gülengül (Sinem Ünsal) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

MUCİZE DOKTOR NAZLI GÜLENGÜL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Mucize Doktor dizisinde Nazlı Gülengül karakterini "Sinem Ünsal" canlandırmaktadır.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal (d. 21 Haziran 1993, İzmir), Türk oyuncu. Kızım ve Mucize Doktor adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2017 : Çoban Yıldızı : Güneş : Yardımcı karakter

2017 : Siyah Beyaz Aşk : Gülsüm Aslan : Yardımcı karakter

2018-2019 : Kızım : Sevgi Günay : Yardımcı karakter

2019- : Mucize Doktor : Nazlı Gülengül : Başrol oyuncusu