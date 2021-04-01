Mucize Doktor Demir 'Fırat Altunmeşe' diziden mi ayrıldı, neden diziden çıktı? Mucize Doktor Demir neden yok?
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Mucize Doktor Demir 'Fırat Altunmeşe' diziden mi ayrıldı, neden diziden çıktı? Mucize Doktor Demir neden yok?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Mucize Doktor Demir 'Fırat Altunmeşe' diziden mi ayrıldı, neden diziden çıktı? Mucize Doktor Demir neden yok?

Mucize Doktor'un başarılı oyuncusu Demir diziden mi ayrıldı merak edildi. İzleyiciler tarafından merak konusu olan 'Fırat Altunmeşe' diziden mi çıkacak araştırılıyor. Peki, Mucize Doktor Demir neden yok, diziden mi ayrıldı, diziden mi çıkıyor?

Genç oyuncu Fırat Altunmeşe, ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'dan ayrılma kararı aldı. Peki Mucize Doktor Demir 'Fırat Altunmeşe' neden diziden ayrılıyor? Mucize Doktor Demir 'Fırat Altunmeşe' neden diziden çıktı?

MUCİZE DOKTOR DEMİR "FIRAT ALTUNMEŞE" DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Genç oyuncu Fırat Altunmeşe, ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'dan ayrılma kararı aldı. Altunmeşe'nin koronadan dolayı panik atak yaşadığı ve bu sebeple diziye veda ettiği öğrenildi.

MF Yapım imzası taşıyan sevilen dizide, Demir karakterine hayat veren İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe, ayrılık kararı aldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle panik atak yaşamaya başlayan Altunmeşe'nin bu sebepten ötürü diziye veda edeceği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun başka bir yapım şirketiyle de anlaştığı öğrenildi.

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ''Vicdan'' dizisi ile yaşadı. Kaçak Gelinler, Maral ve Kehribar projeleri ile tanınan ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerinin dışında müzik kariyerini de başarılı bir şekilde sürdürmektedir.

Mustafa Şirin
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