Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Fırat Altunmeşe diziden çıkıyor mu?
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Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Fırat Altunmeşe diziden çıkıyor mu?

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Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Fırat Altunmeşe diziden çıkıyor mu?

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Mucize Doktor'da bir ayrılık yaşandı. Mucize Doktor'un yıldız oyuncularından Demir karakterini canlandıran Fırat Altunmeşe diziye veda etti. Peki, Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Fırat Altunmeşe diziden çıkıyor mu? Fırat Altunmeşe kimdir?

Fox Tv ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Mucize Doktor'da bir ayrılık yaşandı. Mucize Doktor'un yıldız oyuncularından Demir karakterini canlandıran Fırat Altunmeşe diziye veda etti. Peki, Mucize Doktor Demir diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Fırat Altunmeşe diziden çıkıyor mu? Fırat Altunmeşe kimdir? İşte detaylar haberimizde…

MUCİZE DOKTOR DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Mucize Doktor'da bir ayrılık yaşandı. Fox Tv'deMF Yapım imzalı dizisi Mucize Doktor'da Demir karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe projeye veda etti.
Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği dizideki rolü biten Altunmeşe'nin kovid vakalarının artmasıyla beraber panik atak yaşamaya başladığı ve yapım şirketiyle anlaşarak bir süre çalışmaya ara vermek istediği öğrenildi.

MUCİZE DOKTOR FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

Fırat Altınmeşe, 16 Mart 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu olan Fırat Altınmeşe aslen Diyarbakır'lıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitimini iki sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altınmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk olarak Vicdan isimli dizide rol alan ve ardından Kaçak Gelinler dizisinde Can karakterini canlandıran Fırat Altınmeşe, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde rol almaktadır.

DİZİ VE FİLMLER

2019 – Mucize Doktor (Demir) (TV Dizisi)

2017 – Aslan Ailem (Umut) (TV Dizisi)

2017 – Sofra Sırları (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Kemal) (TV Dizisi)

2016 – Hesapta Aşk (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Emre) (TV Dizisi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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