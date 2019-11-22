Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın pişman ettiği Ferman yanlışından döndü

22.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:18

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un her bölümü ayrı bir heyecana sahne oluyor. Dizinin en sevilen karakteri Ali Vefa, performansı ile yine son bölüme damga vurdu.

BÜYÜK ÇIKMAZA GİRDİLER

Geçtiğimiz bölümde Ali Vefa'yı "Adil Hoca'yı tehlikeye atıyorsun. Hocamın gitmesine bir kez engel oldum ama ikinciye olamayabilirim" sözüyle patoloji bölümüne gönderen Ferman, karnında tümör olan bir hastanın ameliyatı sırasında büyük çıkmaza düştü. Ameliyattaki bir diğer isim Tanju ise çözümü Ali Vefa'yı çağırmakta buldu.

KRİTİK HAMLELERİ ETKİLEDİ

Ferman'ın itirazına rağmen ameliyata alınan Ali, hastanın hayatını kurtaracak olan çözümü buldu. Ancak Ferman Ali'yi yine de ameliyathane dışına çıkardı. Ferman'ın bu kararı Doktor Tanju'yu bile üzdü. Diğer yandan ise bebeğini darp etmekle suçlanan bir kadının yardımına ise Ali yetişti. Ali hem kadını sakinleştirdi hem de bebeğin darp görmediğini ispatladı. Ali'nin Ferman'ın gözleri önünde yaptığı kritik hamleler herkesi etkiledi.

İLK DEFA DOKUNMASINA İZİN VERDİ

Ali'yi odasına çağıran Ferman, bir hata yaptığın söyleyerek Ali'yi cerrahiye geri aldığını söyledi. Ali ve arkadaşları ise bu sürpriz kararı bir eğlence düzenleyerek kutladı. Ali ise kendi açısından büyük bir adım daha atarak ilk defa dans etti. Finalde ise Ali ilk defa birisinin kendisine dokunmasına izin verdi. Nazlı, deniz kenarında oturduğu Ali'nin omzuna kafasını yasladı. Ali ve Nazlı'nın romantik anları finale damga vurdu.