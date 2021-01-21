Mucize Doktor 'Beliz Boysal' kimdir? Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?
Mucize Doktor dizisinde Beliz Boysal karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Beliz Boysal kimdir, gerçek adı nedir? Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Beliz Boysal karakterini kim canlandırıyor?
Perşembe günleri FOX TV'de izleyiciler karşısına çıkan Mucize Doktor dizisinin karakterleri merak ediliyor. Mucize Doktor oyuncularından birisi olan Beliz Boysal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Beliz Boysal (Hazal Türesan) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Mucize Doktor Beliz Boysal (Hazal Türesan) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.
MUCİZE DOKTOR BELİZ BOYSAL KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?
Mucize Doktor dizisinde Beliz Boysal karakterini "Hazal Türesan" canlandırmaktadır.
HAZAL TÜRESAN KİMDİR?
Hazal Türesan (20 Temmuz 1985), Türk sinema ve televizyon oyuncusu.
ROL ALDIĞI DİZİLER
2008-2015 : Unutma Beni : Azra : FOX
2011 : Yeniden Başla : Güneş : TRT 1
2014-2015 : Kara Para Aşk : Aslı Denizer : atv
2016 : Tatlı İntikam : Başak : Kanal D
2017-2018 : Fazilet Hanım ve Kızları : Yasemin : Star TV
2018 : Yaşamayanlar : Yisa : BluTV
2018 : Ufak Tefek Cinayetler : Ceren : Star TV
2019- : Mucize Doktor : Beliz Boysal : FOX
2019- : Atiye : Hannah : Netflix
2021 : Vahşi Şeyler : Zerrin : Exxen