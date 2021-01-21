Mucize Doktor 'Beliz Boysal' kimdir? Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Mucize Doktor dizisinde Beliz Boysal karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Mucize Doktor dizisi Beliz Boysal kimdir, gerçek adı nedir? Hazal Türesan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Mucize Doktor Beliz Boysal karakterini kim canlandırıyor?