Mucize Doktor Ali ayrılıyor mu? Ali Vefa ölüyor mu? Mucize Doktor'da Ali karakterini canlandıran Taner Ölmez diziden ayrılıyor mu?

Geniş izleyici kitlesi tarafından takip edilen Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan'ın diziden ayrılması çok konuşulurken yeni fragmanında Ali Vefa'nın da yoğun bakımda görülmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Mucize Doktor Ali ayrılıyor mu? Ali Vefa ölüyor mu? Taner Ölmez Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu?

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Ali Vefa hakkında Mucize Doktor Ali ayrılıyor mu? Ali Vefa ölüyor mu? soruları yanıt arıyor. Dizinin bir diğer sevilen karakteri olan Adil Hoca'nın diziden ayrılmasından sonra bu haber izleyicileri korkuttu da diyebiliriz. Peki, Mucize Doktor'da Ali karakterini canlandıran Taner Ölmez diziden ayrılıyor mu?

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin başrol oyuncusu Ali Vefa'nın yoğun bakımda görülmesi dikkat çekiyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde neler olacağını izleyeceğiz.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA KİMDİR?

Ali Vefa karakterini canlandıran kişi Taner Ölmez'dir.

Ali Vefa hakkında...

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali'nin çevresinde bir aile olacak.

TANERT ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986'da İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare'in ''Bir Yaz Gecesi Rüyası'' oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ''Gıyabettin'' karakterini canlandırdığı ''Kapalıçarşı'' projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ''İstanbul'un Altınları'' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ''Uzun Hikaye'' filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan'ın yönettiği ''Kayıp Şehir'' dizisinde canlandırdığı ''Sadık'' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin'in yönettiği ''Medcezir'' dizisinde hayat verdiği ''Mert'' karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ''Muhteşem Yüzyıl – Kösem'' adlı dönem dizi projesinde ''Şehzade Osman'' rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn'in sahnelediği ''Katil Joe'' oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde ''Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu'' ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü'nün yönettiği ''Kırık Kalpler Bankası'' sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ''Osman'' rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatının konu edildiği ''Müslüm'' sinema filminde sanatçının kardeşi "Ahmet" rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde "Semaver ve Kumpanya-Yeniden" oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak ''Dudullu Postası'' adlı internet dizisinde ''Tayfur'' karakteriyle yer almıştır.