Mucize Doktor Adil Hoca diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı? Reha Özcan diziden neden ayrıldı? Reha Özcan kimdir?

Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca diziden ayrıldı mı? Adil hoca öldü mü? Merak ediliyor. Peki, Mucize Doktor Adil Hoca diziden mi ayrılacak? Neden ayrılıyor? Reha Özcan kimdir?

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncularından, 'Adil Erinç' karakterine hayat veren Reha Özcan projeye veda edeceğine dair iddiaların yanıtları merak ediliyor. Otizmli bir doktorun hayat hikayesini ele alan Mucize Doktor'un sevilen karakteri Adil Hoca diziden ayrılıyor mu? Mucize Doktor Adil Hoca ayrılıyor mu? Adil Hoca öldü mü?

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA AYRILIYOR MU? NEDEN AYRILACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mucize Doktor dizisinde başarılı performans sergileyen başrol oyuncularından Reha Özcan yani Adil Hoca, diziden ayrılacak. Sebebi henüz bilinmese de reytinglerde düşüş yaşayan dizinin oyuncu kadrosunda sınırlandırma yapacağı söyleniyor. Adil Hoca'ya hayat veren usta isim Şubat ayının ilk haftasında da sette olacak ancak ardından ekibe veda edecek.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Ragıp Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl'de dünyaya geldi. Kartal Anadolu Lisesi'nden sonra lisans eğitimini, 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, 1987 de Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda başladı. 1990-91 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. 1992-93 sezonunda İstanbul Antalya'ya yerleşti ve meslek hayatına Antalya Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro Kulübü'nü yönetmen olarak çalıştırdı. Ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmenlik yaptı. 2010-2011 sezonunda, Bedensiz Kadın oyunu ile tekrar İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Rol aldığı Bahtı Kara filmi ile birçok ödüle aday gösterilmiş ve ödül sahibi olmuştur. Aynı zamanda oyuncu Serhat Özcan'ın kardeşidir. 2016 Ekim ayında Devlet Tiyatrolarından emekli olmuştur. Oyuncu Yeşim Özcan ile evlidir.