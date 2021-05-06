Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı izle! FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 60. bölüm izle

Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor dizisinin 60. bölümün ardından Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı da yayınlandı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölüm özeti! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? FOX TV Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 60. bölüm izle

Mucize Doktor 60. bölüm full izle! Mucize Doktor 60. bölüm tamamı izle! FOX TV ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor 60. bölüm seyret! Mucize Doktor 60. bölüm tek parça izle! Mucize Doktor 60. bölüm tamamı izle! Mucize Doktor 61. son bölüm fragmanı izle.

BENİM ADIM MELEK 60. BÖLÜM FULL İZLE!

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM ÖZETİ

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali'yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar. Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali'de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

MUCİZE DOKTOR 60. BÖLÜM İZLE

Mucize Doktor 60. bölüm izlemek için tıklayınız!

MUCİZE DOKTOR'UN KONUSU

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan The Good Doctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir.

OYUNCULAR

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Reha Özcan