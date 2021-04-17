Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Mucize Doktor 58. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!
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Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Mucize Doktor 58. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV Mucize Doktor 58. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!
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Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Mucize Doktor dizisinin 58. bölümü ardından araştırılmaya başladı. FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor son bölüm özeti! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? FOX TVMucize Doktor 58. bölüm izle, son (25) bölüm full izle!

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MUCİZE DOKTOR 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisi FOX TV ekranlarında bu akşam 58. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 58. bölümün ardından şimdi de Mucize Doktor 59. bölüm için araştırmalarına başladılar. Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

MUCİZE DOKTOR 58. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR'UN KONUSU

Mucize Doktor dizisi Amerikan yapımı olan ve 2017 yılında 2 sezon ve 36 bölüm olarak yayınlanan The Good Doctor dizisinden uyarlanacak konusu ile tıbbi bir drama dizisi olarak ekranlara geliyor. Mucize Doktor dizisinin konusu ise dağlık ve sapa bir köyde otizmli Savant Sendromu ile hayata gözlerini açan ve bu özel kişinin yani Ali Vefanın cerrah olma yolundaki mücadele hikayesi ekranlara taşınıyor.

Bu genç cerrahın çok özel bir hastalığı vardır Savant Sendromu. Savant Sendromu genel zeka düzeyi ortalama durumda olmasına karşın bir ya da birden fazla alanda aşırı düzeyde bilgi yeteneğine sahip olan kişilere konulan bir tanıdır. Çevresindeki insanlarla iletişim kurmakta çok zorlanan bu genç doktorun ilginç de bir hikayesi vardır. Ali Vefa karakteri, henüz çocukken farklılığından dolayı babası onu evlatlıktan reddeder ve maalesef şiddete maruz bırakır. Ali'ye onun özel olduğunu bilen bir abisi var ve tek desteği de abisidir. Abisinin Ali'ye Arkadaş olmaları için şart koşan çevredeki arkadaşlarının isteğini yerine getirmek için girdiği yıkık bir yapının altında göçükte kalır ve Alinin gözleri önünde ölür. Bu vesile ile Ali Vefa acil müdahaleye gelen Doktor Adil ile tanışır ve Adil Hoca Ali Vefa'yı evlatlık edinir.

OYUNCULAR

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Reha Özcan

Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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