Mucize Doktor 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 47. son bölüm kesintisiz full izle!

Mucize Doktor dizisinde heyecan bu akşam yayımlanan 47. yeni bölümle devam etti. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizide gözler 48. yeni bölüm fragmanına çevrildi... Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için işte Mucize Doktor 47. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki!

MUCİZE DOKTOR 47.BÖLÜMDE NELER OLDU?

MUCİZE DOKTOR 47.BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

Mucize Doktor'da Vuslat rüzgarları esmeye devam ediyor! Diziye yeni katılan Zerrin Tekindor, yeni patron olarak hastaneye damga vurdu! Vuslat, Ali Vefa ve Ezo'nun görüşmesini yasakladı! Ezo ile görüşmeye devam etmek isteyen Ali Vefa hastaneden kovulacak mı, Taner Ölmez diziye veda mı ediyor? tüm sosyal medyada merak edildi!

Beliz, Vuslat'ın teklifini kabul etmemekte kararlıdır. Ama yeni aksaklıklar hastanenin peşini bırakmayınca Beliz'in eli zorlanmaya başlar. Diğer taraftan yeni başasistan Nazlı'nın işi başından aşkındır ve ceza nöbetinden ceza nöbetine koşan Ali'nin aklı fikriyse Nazlı'nın onu unutup unutmadığındadır. Annesinin girişimlerinden habersiz Ezo, Ali'ye Nazlı konusunda yardım etmeye karar verir. Ama Vuslat'ın hem Ali hem de hastane için bambaşka planları vardır.

MUCİZE DOKTOR 48. BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor dizisinin 48. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.