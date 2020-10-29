Mucize Doktor 35. bölümde neler olacak? Mucize Doktor 35. bölüm özeti? Mucize Doktor yeni bölüm?

Mucize Doktor dizisi Fox ekranlarında kendi kitlesini oluşturmuş oldukça sevilen bir yapım. Peki, Mucize Doktor 35. bölümde neler olacak? Mucize Doktor 35. bölüm özeti? Mucize Doktor yeni bölüm?

Kendi izleyici kitlesi tarafındna çok sevilen mucize Doktor yeni bölümünde neler olacağı merak konusu? Peki, Mucize Doktor 35. bölümde neler olacak? mUcize DOktor 35. bölüm özeti? Mucize Doktor yeni bölüm?

MUCİZE DOKTOR 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Babasının ortaya çıkışından fazlasıyla etkilenen Nazlı, korkunç bir kazadan mucize eseri sağ çıkan bir hastayı kurtarmayı kafasına takar. Diğer tarafta başka bir hastanın tedavisi Ferman'ı Beliz ve Tanju'yla karşı karşıya getirir. Vakasını kişiselleştiren Ferman hiç bildiğimiz Ferman gibi değildir. Hastanede gerilim yükselirken iki vakada da sorumluluk alan Ali hem Nazlı hem Ferman'a yardım etmeye çalışır. Ama bazen sevdiklerimize yardım etmek hiç tahmin etmediğimiz yollara girmek demektir.

MUCİZE DOKTOR GENEL ÖZET?

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran "Mucize Doktor" FOX'ta.

Mucize DOktor son bölüm, 35. bölüm fragmanını izlemek için buraya tıklayın.