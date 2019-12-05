Mucize 2: Aşk ne zaman vizyonda? Mucize 2: Aşk konusu ve oyuncuları

05.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:36

Mucize 2: Aşk ne zaman vizyona giriyor? Şenay Gürler, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Mucize 2: Aşk galası düzenlendi. Filmin konusuna, 5 yaşındaki engelli çocuk Duru'nun ilham olduğunu açıklayan Kırmızıgül, yeni filmin yönetmenliğini de üstlendi.

MUCİZE 2 AŞK NE ZAMAN VİZYONDA?

Sesiyle milyonlarca insanın beğenisini toplayan Mahsun Kırmızıgül, uzun süredir sinema sektöründe başarılı projelere imza attı. Bunlardan biri de 2015 yılında çıkan Mucize filmiydi. Filmin rekorlar kırması sonrası devam filmi niteliğindeki Mucize 2: Aşk film geldi. Heyecanla beklenen Mucize 2 filmi, 6 Aralık'ta sinemalarda olacak.

MUCİZE 2: AŞK KONUSU

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mizgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift, Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiçte kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mizgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mizgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK 2- AŞK OYUNCU KADROSU

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu kaleme aldığı ve yönettiği Mucize 2 filminin güçlü oyuncu kadrosunda; Şenay Gürler, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Sinan Çalışkanoğlu, Melis Sezen, Levent Sülün, Deniz Oral, Sera Tokdemir, Ali Sürmeli yer alıyor.