Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi!
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Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi!

Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mücahit Birinci izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi! Mücahit Birinci kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mücahit Birinci hakkında araştırmalar yapılıyor. Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi!

MÜCAHİT BİRİNCİ KİMDİR?

1974'te Rize'de doğdu. İlkokulu Abdi İpekçi İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise öğrenimimi Akasya Koleji'nde tamamladı. 1998'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık mesleğine 2000 yılında başlayan Birinci; Tefekkür, Yeni Yaklaşım gibi dergi ve internet sitelerinde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları kaleme almaktadır. Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), Şehriyar Derneği, Demokrat Hukukçular Derneği, Kas Hastalıkları Derneği gibi pek çok sivil toplum kuruluşuna üye olan Birinci, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Mücahit Birinci kimdir? Mücahit Birinci kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci hayatı ve biyografisi! - Haberler
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