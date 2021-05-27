Mübeşşir ne demek? TDK'ya göre mübeşşir ne demektir?

Mübeşşir ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan mübeşşir ne demek, TDK'ya göre mübeşşir ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak duyulan noktalar arasında. Peki Mübeşşir kelimesinin kökeni ne, mübeşşir kelimesinin kaç anlamı var?