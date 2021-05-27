Mübeşşir ne demek? TDK'ya göre mübeşşir ne demektir?
Mübeşşir ne anlama geliyor? Bazen televizyonda bazen internette dolaşırken bazen de arkadaşlar arasında ilk kez duyulan sözcükler her zaman ilginç gelir. Son zamanlarda anlamı merak edilen kelime öbekleri arasında yer alan mübeşşir ne demek, TDK'ya göre mübeşşir ne anlama geliyor? Kelimenin hangi dilden kültürümüze geldiği de merak duyulan noktalar arasında. Peki Mübeşşir kelimesinin kökeni ne, mübeşşir kelimesinin kaç anlamı var?
Günlük hayatın içerisinde, televizyon programlarında, basılı ve dijital dergi, gazetelerde karşılaşılan kelimelerin TDK sözlüğündeki karşılığı merak ediliyor. Mübeşşirne demek ve ne anlama gelir? Mübeşşir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.
MÜBEŞŞİR NE DEMEK?
1. Müjdeleyici, sevindirici haberler, hayırlı işâret ve alâmetler.
2. Müjdeleyici hayırlı rüyâlar.
TDK'YA GÖRE MÜBEŞŞİR NE DEMEK?
Muştu veren, müjde getiren (kimse), İyi ve muştulu haber getiren.