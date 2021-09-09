Mu varyantı hangi illerde var? Türkiye'de Mu varyantı var mı? Mu varyantı nerede var, hangi şehirlerde var? Kaç Mu varyantı var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs yeni Mu varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre ülkemizde 2 Mu varyantı görüldü. Hangi illerde görüldüğü de açıklandı. Peki, Mu varyantı hangi illerde var? Türkiye'de Mu varyantı var mı? Mu varyantı nerede var, hangi şehirlerde var? Kaç Mu varyantı var? İşte tüm detaylar...

Ülkemizde kaç Mu varyantı var? Mu varyantı hangi illerde görüldü? İstanbul'da Mu varyantı var mı? Ankara'da Mu varyantı var mı? İzmir'de Mu varyantı var mı? Antalya'da Mu varyantı var mı? Bursa'da Mu varyantı var mı? Türkiye'de Mu varyantı var mı? Mu varyantı nerede var, hangi şehirlerde var? Kaç Mu varyantı var? Mu varyantı ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TÜRKİYE'DE KAÇ MU VARYANTI VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs yeni Mu varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, "Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an." dedi.

Twitter'da yaptığı paylaşımla rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Koronavirüs yeni Mu varyantı hakkındaki soruya da cevap veren Koca, iki vakanın da İstanbul'da olduğunu ve ikisinin de ciddi bir olmadığını söyledi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

"VARYANTLAR NOKTASINDA DAHA TEDİRGİN OLUNMAMALI"

Bakan Koca konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Vatandaşımız özellikle varyantlar noktasında daha tedirgin olmamalı. Çünkü varyantlarla ilgili de koruyucu tedbirlerin farklılığı yok. Varyantlara karşı da aşı olmamız, maskemizi ihlal etmememiz, mesafe noktasında hassasiyeti korumamız gerekiyor. Bilimsel açıdan, bakanlık boyutuyla varyantların varlığı ve nasıl tedbir alınması gerektiği daha önemli.

MU VARYANTI HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da. 2 vaka da ayaktan takip edilen, ciddi bir sorunu olmayan vakalar. Mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim 2 vakamızda böyle bir durum söz konusu değil şu an."

Mu varyantının görüldüğü iller:

İstanbul (2 vaka)

MU VİRÜSÜ NEDİR?

DSÖ, 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

VARYANT KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR

Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

MU VARYANTI BELİRTİLERİ

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir.