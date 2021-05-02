Mu Tunç ve kardeşi Orkun Tunç, Nükhet Duru'yu üçüncü kez şikayet etti
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Mu Tunç ve kardeşi Orkun Tunç, Nükhet Duru'yu üçüncü kez şikayet etti

Mu Tunç ve kardeşi Orkun Tunç, Nükhet Duru'yu üçüncü kez şikayet etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nükhet Duru ise mu Tunç tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Nükhet Duru ise mu Tunç tarafından tehdit edildiğini öne sürmüştü. Sanatçı geçtiğimiz günlerde de "Beni dolandırmak istediler" dedi.

Mu Tunç ve Orkun Tunç bu sözler üzerine bir kez daha suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerin avukatı Özer Özbekrem, konuyla ilgili şöyle dedi:

"Uzunca bir süredir müvekkillerime; 'yalancı, şantajcı, dolandırıcı' şeklinde hakaretlerde bulunulmaktadır. Karşı tarafın halen devam etmekte olan ve hakaret suçu unsurlarını içeren ithamlarıyla ilgili üçüncü kez suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtiriz."

Kaynak: Hürriyet

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