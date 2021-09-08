MU ne demek? MU anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan MU, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, MU ne demek? MU anlamı ne? İşte, MU kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen MU kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, MU anlamı ne? MU ne demek? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MU NE DEMEK?

EK OLARAK MU ANLAMI

Bu ek gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumla¬rına uyar: Kaldı mı? Sen de mi geldin? Olur mu? İnsanlık öldü mü?

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Verecek misin? Okuyor muyuz? Çocuk muyum? Gelecek miydi? Güler misin, ağlar mısın?

Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır: Güzel mi güzel! Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

UYARI: Birleşik fiillerde mi soru eki iki kelimenin arasına da gelebilir: Vaz mı geçtin?

SAĞLIKTAMU ANLAMI

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını açıkladı.

Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir.

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