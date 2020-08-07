MTV Video Müzik Ödülleri 2020 adayları ve sunucusu açıklandı Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer, 30 Ağustos Pazar canlı olarak yayınlanacak 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne (MTV 2020 Video Music Awards) ev sahipliği yapacak.

ViacomCBS Media Networks Müzik, Programlama ve Etkinlikler Başkanı Bruce Gillmer, "Keke Palmer'in bu yılki MTV Video Müzik Ödülleri'i sunmasına çok sevindik. Çok yetenekli olan Palmer, enerjisi ve eşsiz komedi zekasıyla bu yılki şovu gerçekten unutulmaz kılacak" dedi.

Keke Palmer oyuncu, müzik sanatçısı, sunucu, yazar kimliklerinin yanı sıra Keke Palmer ayrıca tutkulu bir sese sahiptir. Başarılı oyuncu, popüler gündüz dizisi "GMA3: Strahan, Sara ve Keke"nin ortak ev sahipliğinde 2020 Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve ayrıca 90'lardan kalma hit MTV serisine dayanan Quibi'de "Singled Out"a ev sahipliği yaptı. Palmer kısa süre önce 2019 gişe rekorları kıran filmi "Hustlers"da Jennifer Lopez, Constance Wu ve Cardi B ile birlikte rol aldı. Keke Palmer, 30 Ağustos Pazar günü saat 20:00'de (TSİ ile 31 Ağustos saat 03:00'de) canlı olarak yayınlanacak 2020 MTV Video Müzik Ödülleri'ne ev sahipliği yapacak.

2020 MTV Video Müzik Ödülleri'nden Öne Çıkan Bilgiler;

BTS, Doja Cat ve J Balvin bu yıl performans sergileyecek. Bu, BTS'nin ilk VMA performansı ve 21 Ağustos'ta çıkacak olan yeni single "Dynamite"ın TV'de ilk gösterimi olacak.

• Ariana Grande ve Lady Gaga, bu yılki adayların her birine dokuz adaylıkla liderlik ederken, onları altı adayla Billie Eilish ve The Weeknd izliyor.

• Müzik severler, 23 Ağustos 2020'ye kadar vma.mtv.com'u ziyaret ederek "Yılın Videosu", "Yılın Sanatçısı", "En İyi Karantina Performansı" ve daha fazlası dahil olmak üzere 15 cinsiyet ayrımı gözetmeyen kategoride favorilerine oy verebilir. "PUSH En İyi Yeni Sanatçı" için oylama 30 Ağustos 2020 Pazar günü şovda aktif olmaya devam edecek.

• Adaylar sesli Tweetler aracılığıyla gösterilecek. "Evden En İyi Müzik Videosu" ve "En İyi Karantina Performansı" bu yılın ilk kez tanıtılacak yepyeni kategorileridir.

Bruce Gillmer, "Bu yılın benzersiz müzik ortamını şekillendiren ve hayranlara müziğin güçlü birleştirici gücünü kutlayan bir gösteri sunan inanılmaz VMA adayları listesini açıklamaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler