MTV nedir, açılımı nedir? Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi olan taşıtlar hangileridir? Bu yılın 2. ödeme taksitleriyle gündeme gelen MTV'nin çoğu vatandaşımız tarafından ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki MTV nedir, MTV'ye tabi olan araçlar hangileridir detaylar haberimizde...

Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak bilinen MTV'nin her yıl vergi ödemeleri bulunmaktadır. MTV'ye tabi olan araçlar her sene vergisini vermektedir. Peki MTV nedir, hangi araçlar vergi vermeye tabiidir?

MTV AÇILIMI NEDİR?

MTV kısaltmasının açılımı "Motorlu Taşıtlar Vergisi" demektir. Yani motorlu taşıtlar vergisi kelimelerinin baş harfleri MTV kısaltmasını oluşturmaktadır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE TABİ OLAN TAŞITLAR

Motorlu taşıt

Otomobil

Motosiklet

Minibüs

Otobüs

Kaptıkaçtı

Arazi taşıtı

Panel van

Motorlu karavan (kamp taşıtı)

Kamyonet

Kamyon

Çekici

MTV ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önüne alınıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

MTV, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.