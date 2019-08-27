MTV Müzik Ödüllerinde sahneye çıkan French Montana, Alison Brie'nin dekoltesinden gözünü alamadı

27.08.2019 15:29

MTV Müzik Ödülleri töreninde yıldızlar geçidi vardı. Şıklıklarıyla göz kamaştıran yıldız isimler, cesur kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Gecenin en dikkat çeken ismi ise RAP şarkıcısı French Montana idi.

DEKOLTESİNDEN GÖZÜNÜ ALAMADI

Cardi B, Taylor Swift ve Ariana Grande gibi ünlü isimlerin ödül aldığı gecede rapçi French Montana'nın yaptığı hareket olay oldu. Alison Brie ile En iyi Latin Şarkıcı ödülünü sunmak için sahneye çıkan rapçi French Montana, gözlerini Alison Brie'nin dekoltesinden alamadı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Bir dönem adı Khloe Kardashian ile anılan Faslı rapçi, sosyal medyada birçok izleyicinin alay konusu oldu.