MTG, PlaySimple'ı 360 Milyon Dolara Satın Aldı
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MTG, PlaySimple'ı 360 Milyon Dolara Satın Aldı

MTG, PlaySimple'ı 360 Milyon Dolara Satın Aldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

İsveçli dijital eğlence şirketi MTG (Modern Times Group), 360 milyon dolar karşılığında kelime oyunu geliştiricisi PlaySimple'ı tamamen satın aldı.

İsveçli dijital eğlence şirketi MTG (Modern Times Group), 360 milyon dolar karşılığında PlaySimple'ı tamamen .

Hindistan, Bangalore merkezli PlaySimple, Daily Themed Crossword, Word Wars, Word Trek ve Word Trip dahil olmak üzere toplam 75 milyon yüklemeye ulaşan ve şu anda yaklaşık 7 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip bir dizi kelime oyunu yarattı.

Şirket şu anda 215 tam zamanlı personel istihdam ediyor ve geçen mali yılda 83 milyon dolar net gelir elde etti, bu da bir yıl içinde yüzde 144'lük bir büyüme anlamına geliyor.

MTG, PlaySimple için önceden 360 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu miktar, belirli hedeflere ulaşılması halinde performansa dayalı kazanç ödemeleriyle birlikte 150 milyon dolar kadar daha da artabilir.

PlaySimple'ın şu anda dokuz oyundan oluşan canlı bir portföyü var, yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi planlanan dört yeni oyun daha da cepte duruyor. MTG, anlaşmanın Bloons geliştiricisi Ninja Kiwi ve F1 Manager yaratıcısı Hutch Games için yaptığı anlaşmaların ardından genişletmeye çalıştığı oyun tarafına katkı vermesini bekliyor.

MTG grup başkanı ve CEO'su Maria Redin, "PlaySimple, MTG için heyecan verici yeni bir tür olan oynaması ücretsiz kelime oyunlarının önde gelen küresel geliştiricilerinden biri olarak kısa sürede hızla büyüyen ve son derece karlı bir oyun stüdyosu" açıklamasında bulundu.

"PlaySimple'ın kendi yolculuklarında çok önemli bir rol oynayan reklam teknolojisi ve çapraz tanıtım yetkinlikleri, zaman içinde tüm oyun sektörümüzün büyümesini hızlandırmamıza izin verebilir. Coğrafi ayak izimizi Hindistan alt kıtasına genişletmek, aynı zamanda dünyanın en iyi yetenek havuzlarından birine de hakim olmamızı sağlayacak"

Kaynak: Turkmmo

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