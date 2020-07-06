MSI, Geniş Görüş Açılı Monitörü MSI Pro MP241'i Tanıttı!
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MSI, Geniş Görüş Açılı Monitörü MSI Pro MP241'i Tanıttı!

Daha çok oyunculara yönelik ürünler geliştiren MSI, bu sefer daha normal bir monitör modeli ile karşımıza geliyor.

MSI, Geniş Görüş Açılı Monitörü MSI Pro MP241'i Tanıttı!
06.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:47

Daha çok oyunculara yönelik ürünler geliştiren MSI, bu sefer daha normal bir monitör modeli ile karşımıza geliyor. MSI'ın yeni geliştirdiği Pro MP241 modeli bu anlamda profesyonel kalite sunuyor. 178 derecelik geniş görüş açısına sahip olan bu model büyük ekranı ile görüş kolaylığı sağlıyor.

MSI Pro MP241 standart özellikler taşıyor

Bu ekran Full HD (1920X1080) görüntü kalitesi sunuyor. 60Hz yenileme hızına ve 7ms tepkime süresine sahip olan monitör IPS panel kullanıyor. Tabi bu özelliklere baktığımızda oldukça yetersiz olduğunu görüyoruz. Ama zaten bu monitörün amacı oyun değil. O yüzden büyük ekranlı, standart çözünürlüklü ve geniş açılı olması en büyük özellikleri olacaktır.

Yan çerçeve tasarımı ile çoklu monitör kurulumuna olanak sağlayan Pro MP241 modeli, arka kısmında bir HDMI noktası ve bir D-Sub bağlantı noktası taşıyor. -5 derece ve 15 derece arasında eğim ayarına izin veren monitör, masa kullanımına gayet uygun görünüyor.

Cihazın ne zaman satışa sunulacağı belli değil. Hatta şimdilik fiyatı da bilinmiyor. Bakalım MSI bu monitör için ne kadar fiyat biçecek.

Kaynak: Tamindir

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