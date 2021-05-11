MSI 2021'de 6. Gün!
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MSI 2021'de 6. Gün!

MSI 2021'de 6. Gün!
Playerbros - Haberler | Gamegar

MSI 2021'de 6. gün karşılaşmaları C grubunun mücadelelerine sahne olacak.

MSI 2021'de 10 mayıs itibariyle 5. gün geride kaldı. Bu 5 gün içerisinde A grubu ve B grubunun mücadeleleri tamamlanırken, Royal Never Give Up, Pentanet.GG, Mad Lions ve PSG Talon gruplardan çıkmayı başarırken 6. günde ise C grubunun temsilcileri karşı karşıya gelecek. Şu an puan durumuna göre 3 galibiyeti bulunan DWG KIA grubunda liderken Cloud9, DetonatioN FocusMe ve Gillette Infinity DWG KIA'yı 1'er galibiyetle takip etmekteler.

MSI 2021 6. Gün Maçları;

  • 16.00/ Cloud9- DWG KIA
  • 17.00/ DetonatioN FocusMe- Gillette Infinity
  • 18.00/ DWG KIA- Gillette Infinity
  • 19.00/ Cloud9- DetonatioN FocusMe
  • 20.00/ DetonatioN FocusMe- DWG KIA
  • 21.00/ Gillette Infinity- Cloud9

B grubu puan durumu;

  1. DWG KIA (3G-0M)
  2. DetonatioN FocusMe (1G-2M)
  3. Cloud9 (1G-2M)
  4. Gillette Infinity (1G- 2M)

6. gün oynanacak maçların ardından grup aşamaları sona erecek ve 2. tura geçilecek, tüm takımlara başarılar dileriz!

MSI 2021'i canlı olarak Twitch üzerinden global olarak Riot Games kanalından, Türkçe yayını ise Riot Games Turkish kanalından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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